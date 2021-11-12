МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ."Роснефть" планирует в начале 2030-х годов добывать на проекте "Восток Ойл" более 2 миллионов баррелей нефти в сутки, начав добычу в 2024 году, заявил первый вице-президент компании Дидье Касимиро. "Газпром" и немецкая VNG обсудят увеличение объемов поставок газа

Кроме того, уже в 2022 году планируется начать бурение и обустройство пилотных площадок со скважинами на проекте "Восток Ойл".

"Восток Ойл" — очень новый проект, и первая нефть с него не за горами. Мы планируем запустить добычу в 2024 году и очень быстро увеличить ее до более 2 миллионов баррелей в день в начале следующего десятилетия", — сказал Касимиро в ходе телефонной конференции.

"Роснефть" планирует сформировать новую нефтегазовую провинцию на полуострове Таймыр в рамках проекта "Восток Ойл". Его подтвержденная ресурсная база жидких углеводородов составляет 6 миллиардов тонн.

Как ожидается, проект объединит крупнейшие месторождения Ванкорского кластера (Ванкорское, Сузунское, Тагульское и Лодочное), а также Пайяхскую группу месторождений и Западно-Иркинский участок. Под нужды проекта собираются построить порт в бухте Север, из которого нефть планируется экспортировать по Северному морскому пути. Планируется, что добыча нефти на проекте составит порядка 100 миллионов тонн к 2030 году.

"Роснефть" ожидает, что объем ее добычи нефти и конденсата в 2021 году увеличится более чем на 1%, сообщил вице-президент компании по внутреннему сервису Эрик Лирон в ходе телефонной конференции.

"По нашим оценкам, в 2021 году ожидается, что в сопоставимом периметре добыча жидких углеводородов превысит уровень 2020 года более чем на 1%. Если также учитывать добычу газа, то общая добыча углеводородов вырастет на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — сказал топ-менеджер.