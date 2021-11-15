МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Мировое сообщество столкнулось с несоответствием динамики рынка энергоносителей и проводимой политикой. Это может привести к серии сбоев в мировой энергетике по мере того, как будут "накапливаться проблемы", заявил вице-председатель IHS Markit Даниэль Ергин.

Он считает, что на фоне "зеленого" политического давления международные нефтяные компании вынуждены сокращать инвестиции в традиционное производство энергии. При этом спрос на нефть только растет. Это привело к "упреждающему недостаточному инвестированию" в предложение, считает эксперт.

Ергин в беседе с CNBC на Международной нефтяной выставке и конференции в Абу-Даби отметил, что поиск нового баланса между США и Китаем является "самым важным вопросом в международных делах сегодня".

Производители нефти "явно недостаточно инвестируют" в добычу, потому что инвесторы хотят соблюдение дисциплины капитала и большую осторожность. С другой стороны, отметил собеседник издания, "в ближайшие несколько месяцев мировой спрос вернется к тому уровню, который был в 2019 году, и… спрос будет продолжать расти, поэтому вам понадобятся инвестиции", — отметил специалист.

"Я думаю, мы должны осознавать, что одна из вещей, которую мы можем увидеть, — это серия хрустов", — прогнозирует он.Фьючерсы на американскую нефть выросли на 68%, а международная эталонная нефть марки Brent в этом году выросла на 60%, так как спрос подскочил из-за возобновления экономики и ослабления ограничений на пандемию.

Отдельно Ергин затронул вопрос противостояния США и Китая. Поиск нового баланса между двумя странами — самый важный вопрос на данный момент. Это еще более актуально, чем изменение климата.

Он пояснил, что остальной мир не хочет выбирать между двумя державами, и конкуренция будет продолжаться.

Китай рассматривает развитие альянсов, таких как Quad и Aukus, как Запад, пытающийся сдержать их, в то время как США хотят иметь дело с китайским "экспансионизмом и ростом", объясняет собеседник издания.

Он добавил: четверка — это альянс, состоящий из экономических держав, таких как Австралия, Индия, Япония и Соединенные Штаты, в то время как Aukus — это пакт о безопасности, который недавно заключили Австралия, Соединенное Королевство и США. Оба пакта широко рассматриваются как противодействие растущему влиянию Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Нам нужно найти новый баланс между Соединенными Штатами и Китаем. Это самый важный вопрос в международных делах сегодня", — подытожил он.