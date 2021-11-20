ТОКИО, 20 ноя — ПРАЙМ. Япония будет рассматривать вопрос о возможности использования резервных запасов нефти, исходя из "сотрудничества" с США, об этом перед журналистами сказал в субботу премьер-министр Японии Фумио Кисида. Эксперт объяснил, какие риски для России несут высокие цены на газ

"Исходя из принципов сотрудничества Японии и США, а также с другими странами, мы рассматриваем возможность того, что можно сделать с точки зрения законодательства. Мы как следует изучим ситуацию в каждой стране, что можно сделать в Японии, и примем решение", — сказал Кисида.

Ранее сообщалось, что правительство Японии рассматривает возможность распечатать резервные запасы нефти, чтобы сбить рост цен на нефтепродукты на внутреннем рынке.

До сих пор такая мера принималась лишь в случае стихийных бедствий или перебоев с поставками из-за рубежа из-за нестабильной политической ситуации. Например, это делалось во время войны в Персидском заливе и после Великого землетрясения Восточной Японии в 2011 году. Для того, чтобы сбить цену на нефтепродукты, такая мера рассматривается впервые.

Ранее СМИ сообщали, что США потребовали от Японии открыть резервные запасы нефти.

В Японии существуют два вида запасов нефти: государственные и корпоративные. На момент сентября в государственных был запас нефти на 145 дней, в корпоративных — на 90 дней.

Рост мировых цен на нефть привел в Японии к рекордно высоким ценам на бензин и топливо: цена бензина колеблется у отметки 169 иен (примерно 1,48 доллара) за литр, вплотную приблизившись к самой высокой за последние 13 лет цене в 170 иен за литр. Правительство страны приняло решение выплачивать нефтеперерабатывающим компаниям по 5 иен за литр, если цены на розничный бензин превысят эту отметку. Мера будет введена с конца декабря этого по конец марта будущего года.