МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Сенаторы предлагают Минэнерго РФ продолжать мониторинг мирового рынка нефти для возможного увеличения добычи в рамках ОПЕК+ в случае повышения спроса. Нефть вновь торгуется ниже $80

Об этом говорится в постановлении Совфеда по итогам "правительственного часа" с участием главы Минэнерго Николая Шульгинова.

Министерству энергетики предлагается "продолжить ежемесячный мониторинг состояния мирового рынка нефти в целях обеспечения возможности корректировки текущих условий соглашения между крупнейшими странами производителями (ОПЕК+) в сторону восстановления объемов добычи нефти в случае превышения темпов роста спроса над прогнозными уровнями добычи", говорится в документе.

Альянс ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств.

Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки. Однако с мая 2022 года согласовано повышение базы сокращения добычи нефти для РФ, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Кувейта. Для России и Саудовской Аравии она поднимется до 11,5 миллиона баррелей в сутки.