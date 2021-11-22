ВАШИНГТОН, 22 ноя — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден готовится объявить о начале товарных интервенций за счет стратегического резерва нефти для снижения цен на топливо в координации с еще несколькими странами, передает агентство Bloomberg. СМИ узнали о возможной смене планов ОПЕК+ по сделке

По его данным, инициатива, в результате которой на рынок поступят свыше 35 миллионов баррелей нефти, может быть представлена уже во вторник.

"Президент Джо Байден готовится уже во вторник объявить о выпуске на рынок нефти из национального стратегического резерва в координации с еще несколькими странами", — сообщило агентство со ссылкой на несколько источников, знакомых с планом.

США могут поддержать аналогичными действиями Индия, Япония и Южная Корея, добавило агентство. Над снижением цен через товарные интервенции также работает Китай.

Bloomberg описывает инициативу как "беспрецедентный шаг", предпринятый основными потребителями нефти после того как страны ОПЕК+ проигнорировали американские призывы к существенному увеличению поставок на мировой рынок.

Байдена критикуют за стремительно дорожающее топливо, обновившее в США семилетние ценовые максимумы. Помимо работы с ОПЕК+, он призвал местные антимонопольные власти проверить американские нефтегазовые компании на "антипотребительское поведение".