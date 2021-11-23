НЬЮ-ДЕЛИ, 23 ноя — ПРАЙМ. Министерство нефти и природного газа Индии подтвердило планы выпустить 5 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва в координации с рядом стран для снижения цен. Байден объявил о выпуске 50 миллионов баррелей нефти на рынок

"Индия согласилась высвободить 5 миллионов баррелей сырой нефти из своих стратегических нефтяных запасов. Этот выпуск будет происходить параллельно и после консультаций с другими крупными потребителями энергии в мире, включая США, Китайскую Народную Республику, Японию и Республику Корея", — говорится в сообщении министерства.

Министерство отметило, что Индия твердо убеждена в том, что ценообразование на жидкие углеводороды должно быть разумным, ответственным и определяться рыночными силами.

"Индия неоднократно выражала озабоченность по поводу того, что поставки нефти искусственно корректируются ниже уровня спроса со стороны нефтедобывающих стран, что ведет к росту цен и сопутствующим негативным последствиям", — отмечается в документе.

Правительство Японии в координации с рядом стран для снижения цен планирует выпустить из стратегического резерва объем нефти, достаточный на несколько дней, передает телеканал NHK со ссылкой на информированные источники.

В частности, отмечается, что речь идет о тех объемах нефти, которые являются излишками от планового суточного фиксированного резерва.

Правительство Южной Кореи тоже приняло решение о продаже части нефтяных запасов из стратегического резерва с целью стабилизации цен на этот вид сырья, как предложили США, сообщил МИД Республики Корея. Конкретный объем, который планируется высвободить из стратегических резервов, сроки и способ пока не указываются.

"Решение о деталях, таких как объем и время выпуска, планируется принять в дальнейшем посредством согласования с США и другими дружественными странами", — говорится в заявлении МИД.

Кроме того, Великобритания выпустит 1,5 миллиона тонн баррелей нефти из своих стратегических запасов, сообщили РИА Новости в министерстве по делам бизнеса, энергетике и промышленности.

"Мы тесно работаем с нашими международными партнерами, чтобы оказать поддержку глобальной экономике после пандемии. Поэтому мы присоединяемся к другим странам во главе с США, включая Китай, Индию, Японию, Корею в том, чтобы позволить компаниям в Великобритании добровольно выпустить часть их нефтяных запасов", — говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что это обдуманный и взвешенный шаг для поддержки глобальной экономики.