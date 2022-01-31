МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Россия в ноябре опустилась на пятое место с четвертого в рейтинге крупнейших поставщиков нефти в США, поставив 5,46 миллиона баррелей этого вида сырья, свидетельствуют данные управления энергетической информации минэнерго США (EIA). Нефть может показать сильнейший месячный рост за год

В месячном выражении эти поставки снизились на 14,5%. Первое место по-прежнему занимает Канада, которая поставила в США 118,142 миллиона баррелей нефти, что на 5,1% больше в месячном выражении. На второе место поднялась Саудовская Аравия, которая нарастила экспорт сразу на 39,3%, до 15,261 миллиона баррелей, а на третье опустилась Мексика (15,177 миллиона баррелей, снижение на 6,3%). На четвертое место поднялась Колумбия, которая нарастила поставки на 0,7%, до 5,664 миллиона баррелей.

Вместе с этим по экспорту в США нефти и нефтепродуктов Россия осталась на третьем месте после Канады и Мексики. Занимающая первую строчку Канада в ноябре увеличила поставки на 7%, до 136,09 миллиона баррелей, Мексика — нарастила к октябрю на 4,2%, до 20,99 миллиона, а Россия — снизила на 9,3%, до 17,855 миллиона. Четвертое место осталось за Саудовской Аравией, которая за месяц нарастила поставки сразу на 28% — до 16,64 миллиона баррелей.

В целом импорт нефти и нефтепродуктов Соединенных Штатов в ноябре вырос на 4,3% — до 8,472 миллиона баррелей в сутки, а экспорт поднялся на 6% — до 9,182 миллиона баррелей в сутки. Импорт только нефти в США в отчетном месяце поднялся на 6,1% — до 6,334 миллиона баррелей в сутки, экспорт — увеличился на 7,2%, до 3,11 миллиона баррелей в сутки.