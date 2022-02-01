МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Добыча нефти и конденсата в России в 2022 году вырастет в среднем на 8% и достигнет 11,4 миллиона баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.) в сутки, прогнозирует глава аналитической группы по нефтегазовому сектору "Ренессанс Капитала" Александр Бурганский. Эксперт ждет роста добычи нефти в России в 2022 году

"В 2022 году мы ожидаем средний рост добычи нефти и конденсата в РФ в 8%… (11,4 миллиона баррелей нефтяного эквивалента на конец 2022 года)", — говорится в презентации эксперта, представленной на онлайн-брифинге "Уравнение с тремя неизвестными: Экономический рост в России в 2022 году и его зависимость от нефти, санкций и мировой инфляции".

Аналитик объяснил, что в 2021 году рост добычи для российской нефтегазовой отрасли был ограничен соглашением ОПЕК+. Основной рост ожидается в 2022 году. "Мы полагаем, что рост добычи в России будет продолжаться примерно до августа, после чего объем добычи выйдет на 11,4 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что примерно соответствует докризисному, но не рекордному уровню", — отметил Бурганский.

При этом, по словам аналитика, вероятность достижения исторических максимумов по объемам во втором полугодии достаточно высокая, хотя и не является базовым сценарием.

Бурганский добавил, что в более долгосрочной перспективе этот уровень может вырасти. Это будет связано с вводом в эксплуатацию новых месторождений, прежде всего, проекта "Роснефти" "Восток Ойл". Однако значимый вклад в общий объем добычи это месторождение сможет обеспечить только начиная с 2025-2026 годов, а до этого момента будет происходить балансировка между сокращением добычи на действующих месторождениях и вводом новых.

"Это означает, что между периодом ожидаемого значительного роста в этом году и 2025-2026 годов объем добычи в России, скорее всего, будет оставаться стабильным", — заключил эксперт.