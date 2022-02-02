МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 28 января, снизились на 1 миллион баррелей, или на 0,3%, до 415,1 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. Новак рассказал о планах по восстановлению добычи нефти в России в марте

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали роста показателя на 1,5 миллиона баррелей.

При этом стратегический резерв нефти в стране снизился на 1,9 миллиона баррелей, или также на 0,3% — до 588,9 миллиона баррелей, добавляет министерство. А запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период уменьшились до 30,5 миллиона с 31,7 миллиона баррелей.

Кроме того, запасы бензина в США за неделю выросли на 2,1 миллиона баррелей (на 0,9%), до 250 миллионов. Аналитики ожидали роста на 1,6 миллиона баррелей.

Запасы дистиллятов сократились на 2,4 миллиона баррелей (на 2,1%) и составили 122,7 миллиона баррелей. Прогнозировалось их снижение на 1,5 миллиона баррелей.

ДОБЫЧА НЕФТИ

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 28 января, снизилась к уровню предыдущей недели на 100 тысяч баррелей в сутки — до 11,5 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 11,625 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные добычи управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По предварительным данным, добыча нефти в ноябре составила 11,56 миллиона баррелей в сутки, в декабре — 11,58 ​миллиона, а за весь прошлый год — 11,16 миллиона баррелей в сутки в среднем.

Минэнерго США 11 января понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года до 11,8 миллиона баррелей в сутки, а на 2023 год ожидает добычу на уровне 12,41 миллиона баррелей в день.