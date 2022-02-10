МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Ценовое ралли на рынке нефти принесет российскому бюджету дополнительные 65 миллиардов долларов и укрепит экономику страны на фоне угрозы западных санкций. Об этом пишет Bloomberg.

Агентство подчеркивает, что для того, чтобы нефтяные доходы выросли на такую величину, цены на нефть должны оставаться на текущем уровне в 90 долларов за баррель. Власти Британии ищут альтернативу "Северному потоку-2"

Согласно оценкам его экономистов, при цене 100 долларов за баррель дополнительные доходы могут достичь уже 80 миллиардов долларов.

В рублевом выражении эта сумма может быть еще больше из-за ослабления российской валюты по отношению к доллару на фоне угрозы новых санкций в связи с ситуацией вокруг Украины.

В федеральном бюджете России на текущий год базовая цена экспортной нефти Urals заложена на уровне 44,2 доллара за баррель. В зависимости от того, находится ли фактическая цена Urals выше или ниже этого показателя, Минфин покупает или продает иностранную валюту в рамках бюджетного правила. В начале февраля цена нефти российской марки в Европе превысила 95 долларов за баррель впервые с сентября 2014 года.

В 2022 году доходы федерального бюджета России от нефтегазового сектора составят 9,54 триллионов рублей, на эту статью придется 38,1% всех бюджетных доходов. Ожидается, что в 2023 году они снизятся до 9,19 триллионов рублей (36%), а в 2024 году — до 8,56 триллионов рублей (33,2%).