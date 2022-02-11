МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в ОЭСР в декабре упали на 60 миллионов баррелей к ноябрю и находились на самом низком значении за семь лет, говорится в февральском докладе Международного энергетического агентства (МЭА). МЭА ожидает роста спроса на нефть в мире в 2022 году

"Коммерческие запасы нефти в ОЭСР в декабре снизились на 60 миллионов баррелей, что было вызвано значительным сокращением запасов средних дистиллятов во всех регионах. Запасы нефти составили 2 680 миллионов баррелей, что на 355 миллионов баррелей ниже, чем год назад, показатель является самым низким за последние семь лет", — говорится в докладе.

Отмечается также, что запасы покрывают 59,6 дня прогнозируемого спроса, что на 0,9 дня меньше, чем месяцем ранее, и на 3,2 дня ниже среднего исторического уровня.

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель сделки ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель — среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.