МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут более чем на 1% на фоне геополитической напряженности между Украиной и РФ, марка Brent тестирует уровень 96 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. Украина созывает срочную встречу со странами-членами Венского документа

По состоянию на 7.49 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,14% — до 95,51 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов цена превышала 96 долларов за баррель впервые с 1 октября 2014 года. Мартовские фьючерсы на WTI дорожают на 1,41% — до 94,39 доллара.

Росту цен способствует геополитическая напряженность. По словам аналитиков Oanda, которые приводит газета Wall Street Journal, нефть марки Brent без проблем может подняться выше 100 долларов за баррель.

Немного сдерживают рост котировок новости по ядерным переговорам с Ираном. По данным СМИ, венские переговоры по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной сделке с Ираном приближаются к завершению, участники обсуждают "оставшиеся вопросы".