МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич ожидает санкций в отношении газопроводов и подорожания нефти после решения российского лидера Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР. Посол рассказал о нежелании немцев вводить антироссийские санкции

"Что касается экономики, весь мир будет иметь проблемы, наверняка будут санкции вокруг разных газопроводов, будут расти цены нефти и угля, и не сомневайтесь, что начнет расти цена зерна, пшеницы, кукурузы и всего остального. Мы уже разговаривали сегодня на Совете нацбезопасности, следим за нашим экспортом. Цена пшеницы высокая, цена удобрений высока из-за цены газа на мировом рынке, и надо думать, что можем сделать в предстоящие дни, но я не могу скрыть беспокойство, что всегда видно на моем лице… а гражданам хочу сказать: у нас всегда будет достаточно еды и воды, чтобы не случилось", — заявил в эфире TV Pink президент Сербии.

Он добавил, что больше всего его беспокоит цена нефти и газа и их запасы в Сербии.