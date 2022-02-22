МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Оптимальная мировая цена нефти составляет 55-70 долларов за баррель, при более высокой стоимости наблюдается замедление роста спроса на сырье, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Эксперт рассказал, когда ждать нефть дороже $100

"Я думаю, что для рынка оптимальный уровень 55-70 долларов за баррель", — сказал Шульгинов в интервью Energy Intelligence.

Отвечая на вопрос, выгодны ли России высокие цены на нефть, министр отметил: "С одной стороны, это хорошо, потому что сегодня есть большой объем трудноизвлекаемых запасов, и они требуют больших вложений. Но, как вы знаете, к нефти привязаны многие другие цены. То есть при высоких ценах на нефть мы увидим рост и по другим отраслям. Также при высоких ценах идет замедление роста спроса".