МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Цены на нефть при сохранении внешнеполитической напряженности уже в ближайшие дни могут достигнуть 100 долларов за баррель, однако закрепиться на этой отметке будет сложно, заявил РИА Новости эксперт компании "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. Стоимость Brent превысила $99 за баррель

По состоянию на 11.36 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 4,05%, до 99,21 доллара за баррель — впервые с 18 сентября 2014 года. Апрельские фьючерсы на WTI дорожают на 4,66%, до 94,44 доллара.

"До круглой отметки 100 долларов за баррель осталось не более 3-4%. Это значит, что при сохранении высокой геополитической напряженности цены на нефть вполне могут достигнуть этого рубежа в течение ближайших дней", — считает Галактионов.

При этом эксперт отмечает, что ценам затем будет сложно удержаться на столь высокой отметке. Минэнерго назвало оптимальную цену нефти

"Закрепиться на этих уровнях будет сложно, поскольку на подходе ядерное соглашение с Ираном, которое может добавить на рынок до 1 миллиона баррелей в сутки в течение 2022 года", — отметил он.

Президент России Владимир Путин накануне после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.