МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Любые санкции, затрагивающие способность России продавать нефть на мировых рынках, могут привести к резкому росту цен на этих рынках, особенно в условиях восстановления глобального спроса, заявил РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Нефть по $100 не спасет. Кому придется затягивать пояса

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующие указы глава государства подписал сразу после обращения, поручив в них обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ. После этого ряд иностранных государств, в частности, страны ЕС, США, Великобритания, заявили о намерении ввести в связи с этим новые санкции против России.

"Россия — крупнейший производитель нефти в мире, на неё приходится более 10% общемировой добычи. Поэтому любые санкции, затрагивающие способность России продавать нефть на мировых рынках, могут привести к резкому росту цен, особенно в условиях восстановления спроса", — отметил Маринченко.

Эскалация ситуации вокруг Украины уже вызвала ралли цен на нефтяном рынке. В ходе торгов вторника стоимость марки Brent превысила отметку в 99 долларов за баррель, впервые с сентября 2014 года.

Однако, по словам Маринченко, возможные санкции против РФ не будут схожи с санкциями, введенными, например, против Ирана. "Санкции, подобные тем, которые ввели против Ирана, вряд ли возможны, учитывая намного более значительные объёмы добычи", — заключил эксперт Fitch.