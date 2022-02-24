МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Суверенный фонд Саудовской Аравии обсуждает возможные варианты монетизации доли государственной нефтяной компании Saudi Aramco на сумму около 86 миллиардов долларов. Об этом агентству Блумберг сообщили осведомленные источники.

"Суверенный фонд благосостояния Саудовской Аравии начал обсуждение того, как монетизировать свою долю в крупнейшей в мире энергетической компании на сумму около 86 миллиардов долларов, поскольку он стремится собрать средства для амбициозных инвестиционных целей", — уточнили источники.

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Как сообщают источники, потенциальные консультанты предлагают ряд возможностей, включая полную или частичную продажу доли или сбор средств путем залога акций под выпуск конвертируемых долговых инструментов или займов.

По словам источников, знакомых с вопросом, переговоры находятся на ранней стадии, и решение о том, по какому пути идти, еще не принято. Что же касается представителя фонда, то он отказался от комментариев.

Напомним, что ранее 13 февраля наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман объявил о переводе четырех процентов акций государственной нефтяной компании Saudi Aramco в актив Суверенного инвестиционного фонда королевства для укрепления его позиций.