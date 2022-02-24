МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть подскакивают на 7% в свете ухудшения геополитической обстановки, стоимость нефти марки Brent с поставкой в апреле превысила 104 доллара за баррель впервые с августа 2014 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.58 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 7,48% — до 104,09 доллара за баррель. Выше 104 долларов за баррель показатель поднялся впервые с августа 2014 года. Майский фьючерс на Brent дорожал на 7,12%, до 100,75 доллара; апрельские фьючерсы на WTI росли в цене на 7,27%, до 98,8 доллара за баррель.