МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 18 февраля, выросли на 4,5 миллиона баррелей, или на 1,1%, до 416 миллионов баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. Нефть чуть замедлила темпы роста

Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали роста показателя только на 0,4 миллиона баррелей.

При этом стратегический резерв нефти в стране снизился на 2,4 миллиона баррелей, или на 0,4% — до 582,4 миллиона баррелей, добавляет министерство. А запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период уменьшились до 23,8 миллиона с 25,8 миллиона баррелей.

Кроме того, запасы бензина в США за неделю снизились на 0,6 миллиона баррелей (на 0,2%), до 246,5 миллиона. Аналитики ожидали снижения на 1,5 миллиона баррелей.

Запасы дистиллятов сократились также на 0,6 миллиона баррелей (на 0,5%) и составили 119,7 миллиона баррелей. Прогнозировалось их снижение на 1,8 миллиона баррелей.

ДОБЫЧА НЕФТИ

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 18 февраля, осталась на уровне предыдущей недели в 11,6 миллиона баррелей в день, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 11,575 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные добычи управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По предварительным данным, добыча нефти в декабре составила 11,82 миллиона баррелей в сутки, в январе — 11,64 ​миллиона, а за весь прошлый год — в среднем 11,2 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 8 февраля повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года до 11,97 миллиона баррелей, на следующий год — до 12,6 миллиона баррелей в сутки.