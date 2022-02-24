МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 18 февраля, выросли на 4,5 миллиона баррелей, или на 1,1%, до 416 миллионов баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Добыча нефти

Нефть чуть замедлила темпы роста

Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали роста показателя только на 0,4 миллиона баррелей.

При этом стратегический резерв нефти в стране снизился на 2,4 миллиона баррелей, или на 0,4% — до 582,4 миллиона баррелей, добавляет министерство. А запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период уменьшились до 23,8 миллиона с 25,8 миллиона баррелей.

Кроме того, запасы бензина в США за неделю снизились на 0,6 миллиона баррелей (на 0,2%), до 246,5 миллиона. Аналитики ожидали снижения на 1,5 миллиона баррелей.

Запасы дистиллятов сократились также на 0,6 миллиона баррелей (на 0,5%) и составили 119,7 миллиона баррелей. Прогнозировалось их снижение на 1,8 миллиона баррелей.

ДОБЫЧА НЕФТИ

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 18 февраля, осталась на уровне предыдущей недели в 11,6 миллиона баррелей в день, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 11,575 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные добычи управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По предварительным данным, добыча нефти в декабре составила 11,82 миллиона баррелей в сутки, в январе — 11,64 ​миллиона, а за весь прошлый год — в среднем 11,2 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 8 февраля повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года до 11,97 миллиона баррелей, на следующий год — до 12,6 миллиона баррелей в сутки.