ВАШИНГТОН, 4 мар — ПРАЙМ. Администрация США рассматривает возможность запретить импорт российской нефти в страну, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленных лиц. Боррель: нельзя отказаться от российского газа "со дня на день"

"Внутри администрации и вместе с нефтегазовой отраслью обсуждаются последствия от такого шага для американских потребителей и для глобальных поставок", — говорится в сообщении.

Белый дом анализирует, станет ли такая мера болезненной для экономики России и приведет ли она к росту цен на бензин в США. По словам агентства, представитель Белого дома сообщил, что решение еще не принято.

Россия рано утром 24 февраля начала военную операцию на Украине, президент Владимир Путин назвал ее целью "демилитаризацию и денацификацию" соседней страны. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал Путин, об оккупации Украины речи не идет.

В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезны и Россия готовилась к ним заблаговременно.