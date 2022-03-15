МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. ОПЕК сохранила прогноз по росту добычи нефти и конденсата в России в 2022 году до 11,76 миллиона баррелей в сутки, увеличение к прошлому году составит 0,96 миллиона баррелей в сутки, однако из-за текущих геополитических событий оценка может быть пересмотрена, говорится в мартовском докладе организации. В Индии ведут переговоры по покупке российской нефти

"Ожидается, что в 2022 году объём добычи жидких углеводородов (нефти и конденсата — ред.) в России увеличится на 0,96 миллиона баррелей в сутки и составит в среднем 11,76 миллиона баррелей в сутки, текущая оценка по сравнению с предыдущей осталась неизменной", — сообщается в докладе.

Однако отмечается, что прогноз из-за текущих геополитических событий подвержен очень высокой неопределённости.