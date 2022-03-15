МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. ОПЕК пока сохранила прогноз по росту добычи вне организации в 2022 году на уровне 3,02 миллиона баррелей в сутки, но может пересмотреть оценку в ближайшие недели, говорится в ежемесячном докладе организации. ОПЕК сохранила прогноз по добыче нефти и конденсата в России в 2022 году

"Добыча стран, не входящих в ОПЕК, находится на стадии оценки и в ближайшие недели при необходимости будет пересмотрена и скорректирована. На данный момент прогнозируется, что рост добычи в странах, не входящих в ОПЕК, в 2022 году останется практически неизменным по сравнению с прошлым годом и составит 3,02 миллиона баррелей в сутки, в среднем до 66,59 миллиона баррелей в сутки", — сообщается в докладе.

ПРОГНОЗ ПО ДОБЫЧЕ В США

ОПЕК чуть повысила прогноз по добыче нефти в США: ожидает ее на уровне 11,84 миллиона баррелей в сутки в 2022 году вместо 11,79 миллиона баррелей в предыдущем прогнозе, говорится в мартовском докладе организации.

"В 2022 году, с учётом текущих темпов бурения, …прогнозируется рост добычи нефти на 0,65 миллиона баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом, до среднего показателя в 11,84 миллиона баррелей в сутки", — сказано в докладе.

При этом ОПЕК оценивает добычу нефти и конденсата в США в 2021 году на среднем уровне в 11,18 миллиона баррелей в сутки, снижение к 2020 году составляет 0,1 миллиона баррелей в сутки.

С августа по октябрь прошлого года организация снижала ежемесячные прогнозы по нефтедобыче в стране на фоне последствий урагана "Ида". В ноябре оставила их неизменными на уровне 11,06 миллиона баррелей в сутки в прошлом году и 11,66 миллиона баррелей в сутки в текущем. В декабре прогноз был впервые после урагана увеличен — до 11,14 миллиона баррелей в сутки в 2021 году и до 11,78 миллиона баррелей в сутки в 2022 году. В январе оценка на 2021 год выросла до 11,17 миллиона баррелей в сутки, а на текущий год составила 11,82 миллиона баррелей в сутки.

В 2020 году добыча нефти в США снизилась в среднем на 1,01 миллиона баррелей в сутки — до 11,28 миллиона баррелей в сутки. Такие же данные ОПЕК приводила и в прошлом докладе.