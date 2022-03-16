МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Альянс ОПЕК+ в феврале выполнил сделку на 137%, добывая на 1,1 миллиона баррелей в сутки меньше разрешенного нефтяным соглашением уровня, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА). МЭА допускает остановку нефтедобычи в России из-за санкций

"Всего 11 стран (из альянса ОПЕК+ — ред.) добывали ниже своих квот, что говорит о сокращении свободных производственных мощностей и операционной эффективности. В результате общая добыча (ОПЕК+ — ред.) в феврале оказалась на 1,1 миллиона баррелей в сутки ниже целевого показателя по сравнению с 810 тысячами баррелей в сутки в прошлом месяце", — сообщается в докладе.

В итоге общий процент выполнения сделки ОПЕК+ в феврале составил 137%: ОПЕК исполнила соглашение на 139%, а "не ОПЕК" — на 132%.

МЭА сообщает, что в целом добыча нефти 23 стран-участниц альянса ОПЕК+ выросла на 350 тысяч баррелей в сутки в феврале по сравнению с январем, до 44,14 миллиона. Однако около двух третьих этого объема пришлось на Иран, Венесуэлу и Ливию, у которых нет никаких обязательств по ограничению производства в рамках нефтяной сделки. МЭА резко понизило прогноз по мировому спросу на нефть в 2022 году

"Неспособность альянса долгое время добывать на уровне своих квот в основном из-за технических проблем и других сложностей с производственными мощностями уже привела к резкому сокращению мировых запасов", — подчеркивает агентство.

Также МЭА отмечает, что Россия в феврале третий месяц подряд добывала меньше нефти, чем разрешено сделкой ОПЕК+. Добыча в стране сократилась на 20 тысяч баррелей в сутки, до 10,05 миллиона, а соглашение было выполнено на 123%. "Ожидается дальнейшее снижение добычи в ближайшие месяцы, поскольку покупатели отказываются от ее нефти", — сообщается в докладе.

Минэнерго РФ ранее неоднократно подчеркивало, что методика подсчета показателей в рамках ОПЕК+ у стран соглашения основывается на широком диапазоне данных, а само ведомство для различных месторождений использует разные коэффициенты перевода. Поэтому оценки альянса и МЭА по выполнению сделки могут различаться.