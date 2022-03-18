МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Утверждение, о том, что Россия по-прежнему сидит на нефтяной игле несправедливое, экономика страны в последние годы значительно изменилась, заявил председатель госкорпорации ВЭБ Игорь Шувалов. Америка недоглядела: за нефть теперь будут платить по-другому

"Я считаю, что по бюджетному правилу, по которому страна работала и финансировала свои программы, и как развивался нефтегазовый сектор, соотношение нефти и газа и других отраслей промышленности. Это несправедливое утверждение, что страна по-прежнему на нефтяной игле. Поэтому я с этим утверждением практически не согласен", — сказал Шувалов в интервью телеканалу RT.

Экономика страны за последние годы значительно изменилась, и серьезно менялась до 2014 года. По программе импортозамещения Россией был совершен большой промышленный и технологический рывок, отметил он.

"Но значительная часть средств, которые мы получали в бюджет, по-прежнему от углеводородов", — добавил председатель ВЭБа.