МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) может втрое снизить объем транспортировки нефти от заявок грузоотправителей на ближайшую перспективу из-за повреждения выносных причалов в районе Новороссийска, сообщила компания. "Подложили свинью": кого добьет нефть по 500 долларов за баррель

"В этой ситуации руководство консорциума вынуждено сообщить о возможном снижении объема транспортировки нефти втрое от заявок грузоотправителей на ближайшую перспективу", — говорится в релизе компании.

КТК в понедельник сообщил, что временно выводит из эксплуатации выносное причальное устройство (ВПУ-3) из-за смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов, чтобы провести на нем ремонт. Вечером во вторник КТК сообщил, что вынужден приостановить эксплуатацию еще одного выносного причала.

Ремонт выносного причального устройства на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море может занять 1,5-2 месяца, что вызовет выпадение экспорта нефти в объеме около 1 миллиона баррелей в сутки, заявил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин через пресс-службу.

"Если подтвердится ущерб — то это может быть и 1,5-2 месяца. Это достаточно серьёзные сроки, и мы видим риск того, что может выпасть около 1 миллиона баррелей в сутки", — ответил Сорокин на вопрос, сколько может занять восстановление объектов КТК.

КТК по итогам 2021 года отгрузил через свой морской терминал в Черном море 60,7 миллиона тонн нефти. Большую часть поставили казахстанские грузоотправители (53 миллиона тонн), еще 7,7 миллиона тонн поступило с территории России. Пропускная способность нефтепровода КТК на данный момент составляет 67 миллионов тонн нефти в год, а к 2023 году достигнет 80 миллионов.

Нефтепроводная система КТК — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря. Среди крупнейших акционеров компании — РФ, Казахстан, Chevron Caspian Pipeline Consortium.