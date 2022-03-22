БЕРЛИН, 22 мар — ПРАЙМ. Позиция Германии по введению эмбарго на импорт нефти из России неизменна, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. "Подложили свинью": кого добьет нефть по 500 долларов за баррель

Власти ФРГ ранее неоднократно заявляли, что не считают на данном этапе необходимым в инициативном порядке отказываться от импорта энергоносителей из РФ, но не исключают, что такое решение, возможно, придется принять при негативном развитии событий.

"Европа вместе с друзьями приняла самые жесткие санкции, которые когда-либо принимались против такой большой страны. Они показывают свое влияние, мы видим это на экономическом развитии России, и они (последствия) будут еще более драматичными, потому мы их долго, тщательно и очень точечно подготовили", — сказал Шольц на пресс-конференции во вторник.

Он отметил, что при этом в санкционной политике при этом учитывается обратный эффект санкций на страны, которые их ввели, поэтому обратный эффект санкций должен быть "преодолимым". "Может выйти так, что речь будет идти не краткосрочных делах, но о длительном противостоянии. И мы должны его вместе выстоять. Поэтому позиция Германии по этому вопросу неизменна. Кроме того, это справедливо и для многих других стран-членов, которые сильно зависят от импорта нефти, газа, угля, сильнее, чем Германия. И никого нельзя оставлять на произвол судьбы в этом вопросе", — заявил Шольц.

При этом он добавил, что долгосрочную цель снижения зависимости ЕС от импорта нефти, газа и угля из России разделяют все страны-члены. "Когда это получится, когда эта диверсификация быстро будет достигнута, то этот эффект (прекращения импорта энергоносителей из РФ) в некотором смысле проявится автоматически", — добавил он.