ДОХА, 22 мар — ПРАЙМ. Китайский рынок становится основным для нефтедобывающих стран, Россия поборется за него с богатыми нефтью аравийскими монархиями, высказал мнение на конференции командующих ВМС стран Ближнего Востока эксперт по международной политике доцент колледжа гуманитарных и социальных наук при университете Хамада бен Халифы Стивен Райт. "Подложили свинью": кого добьет нефть по 500 долларов за баррель

"Россия будет пытаться потеснить традиционных поставщиков нефти в Китай из региона Персидского залива — Саудовскую Аравию, ОАЭ, Оман, при этом перед Пекином будет стоять задача, как соблюсти баланс между поставками из России и от давних партнеров из региона Персидского залива. Китай становится ключевым экономическим партнером для стран Ближнего Востока, их экономическая интеграция с Китаем значительно теснее, чем с США, и она будет возрастать", — сказал Райт.

Он не разделяет мнение, будто США собираются полностью покинуть регион Персидского залива, учитывая вопрос обеспечения их безопасности, но главные страны региона — Саудовская Аравия и ОАЭ в экономическом плане будут ориентироваться больше на Китай, чем на США, чтобы соблюсти баланс интересов. Этим, считает он, и объясняется нежелание этих стран идти навстречу США по поводу увеличения нефтедобычи на фоне противостояния России с Западом из-за конфликта на Украине.

По его мнению, высокие цены на нефть и газ, которые подскочили с началом конфликта на Украине, принесут выгоду нефтедобывающим странам Персидского залива в краткосрочной перспективе, но в будущем могут негативно отразиться на их экономике, вызвав снижение потребления и рецессию.