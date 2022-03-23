Россия обсуждает возможность дополнительных поставок нефти в Азию
Вице-премьер Новак заявил, что Россия обсуждает возможность дополнительных поставок нефти в Азию
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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Россия обсуждает с азиатскими партнерами возможность дополнительных поставок нефти в регион, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Что касается нефтяной отрасли, здесь у нас есть трубопроводная инфраструктура, есть также поставки нефтяными танкерами через морские порты. На сегодняшний день реализуются текущие контракты. При этом, безусловно, мы говорим с нашими азиатскими партнерами о возможности дополнительных объемов поставок на азиатские рынки в случае возникновения такой необходимости", — сказал Новак в рамках правительственного часа в Госдуме.