МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Россия обсуждает с азиатскими партнерами возможность дополнительных поставок нефти в регион, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Новак заявил о стабильной работе российского ТЭК

"Что касается нефтяной отрасли, здесь у нас есть трубопроводная инфраструктура, есть также поставки нефтяными танкерами через морские порты. На сегодняшний день реализуются текущие контракты. При этом, безусловно, мы говорим с нашими азиатскими партнерами о возможности дополнительных объемов поставок на азиатские рынки в случае возникновения такой необходимости", — сказал Новак в рамках правительственного часа в Госдуме.

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