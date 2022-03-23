2022-03-23T13:18:10+03:00
2022-03-23T13:18:10+03:00
2022-03-23T13:18:10+03:00
2022
https://1prime.ru/oil/20220323/836469032.html
КТК полностью остановил погрузку нефти на поврежденном терминале
Нефть
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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ПОГРУЗКА НЕФТИ НА ТЕРМИНАЛЕ КТК ПОЛНОСТЬЮ ОСТАНОВЛЕНА, ПРИЕМ В ТРУБОПРОВОД ПОКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ, РЕЗЕРВУАРОВ ХВАТИТ ДО КОНЦА ЧЕТВЕРГА — ГЛАВА КТК ПРАЙМ, 23.03.2022
нефть, энергетика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПОГРУЗКА НЕФТИ НА ТЕРМИНАЛЕ КТК ПОЛНОСТЬЮ ОСТАНОВЛЕНА, ПРИЕМ В ТРУБОПРОВОД ПОКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ, РЕЗЕРВУАРОВ ХВАТИТ ДО КОНЦА ЧЕТВЕРГА — ГЛАВА КТК