МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем заметно растут на усилении опасений дефицита сырья на рынках, свидетельствуют данные торгов. Новак предупредил о последствиях санкций на российскую нефть

По состоянию на 13.33 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 2,43% — до 118,3 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 2,17%, до 111,64 доллара.

Росту цен способствуют сообщения о продолжении обсуждения в Евросоюзе запрета на импорт российской нефти. Влияние на рынок оказывают и новости о перебоях с поставками в Черном море в связи с повреждением причалов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Аналитики SPI Asset Management, чье мнение приводит приводит газета Wall Street Journal, отмечают, что экспорт нефти из России и Казахстана через КТК может сократиться на 1 миллион баррелей в день из-за поврежденных штормом причалов.