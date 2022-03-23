МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 18 марта, снизились на 2,5 миллиона баррелей, или на 0,6%, — до 413,4 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. Новак считает преждевременной корректировку квоты России в ОПЕК+

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX ожидали, наоборот, роста показателя на 0,1 миллиона баррелей.

При этом стратегический резерв нефти в стране снизился на 4,2 миллиона баррелей, или на 0,7% — до 571,3 миллиона баррелей, добавляет министерство. А запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период выросли до 25,2 миллиона с 24 миллионов баррелей.

Кроме того, запасы бензина в США за неделю упали на 2,9 миллиона баррелей (на 1,2%), до 238 миллионов баррелей. Аналитики ожидали снижения на 2 миллиона баррелей.

Запасы дистиллятов уменьшились на 2,1 миллиона баррелей (на 1,8%) и составили 112,1 миллиона баррелей. Прогнозировалось их снижение на 1,4 миллиона баррелей.

ДОБЫЧА НЕФТИ

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 18 марта, не изменилась по сравнению с предыдущей неделей, осталась на уровне в 11,6 миллиона баррелей в день, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 11,6 миллиона баррелей в сутки. Добыча остается неизменной шестую неделю подряд. Последнее изменение было за неделю по 4 февраля, тогда добыча выросла на 100 тысяч баррелей в сутки.

Точные данные добычи управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По предварительным данным, добыча нефти в январе составила 11,58 миллиона баррелей в сутки, в феврале — 11,53 миллиона, а за весь прошлый год — в среднем 11,18 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 8 марта повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года до 12,03 миллиона баррелей, на следующий год — до 12,99 миллиона баррелей в сутки.