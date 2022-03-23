МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Если Европа откажется от российской нефти, рынок просто переконфигурируется, мир не остановится, а Россия справится со всеми вызовами, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Аналитики дали прогноз по динамике российского рынка акций после паузы

"Не остановится мир на этом. Будет развиваться. Просто переконфигурируется", — ответил Новак на вопрос о возможном эмбарго ЕС на импорт российской нефти.

"В любом случае, спрос остается. И если будут перенаправляться какие-то объемы в Европу с других рынков, значит, там будут высвобождаться соответствующие объемы. Будет происходить постепенное перераспределение просто потоков энергетических ресурсов, налаживание новых логистических цепочек, финансовых механизмов расчетов, форма оплаты, валюта оплаты", — добавил он.

Новак подчеркнул, что смотрит на перспективы России в случае реализации такого сценария с оптимизмом. "Уверены, что справимся со всеми вызовами и трудностями", — заключил он.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

Страны Запада в ответ на спецоперацию России на Украине ввели ряд антироссийских санкций и обсуждают новые. В частности, в Европе на разных уровнях периодически звучат заявления об отказе от импорта российских нефти и газа.