ПРАЙМ, 25 мар — МОСКВА / Dow Jones. Фьючерсы на нефть завершили торги в четверг снижением на более 2%, тогда как в среду они достигли более чем 2-недельного максимума. В четверг проходила встреча стран НАТО, на которой обсуждались ответные действия на российскую военную спецоперацию на Украине, а США объявили новые санкции против России.

ЦЕНОВАЯ ДИНАМИКА

Майские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX снизились в цене на 2,59 доллара, или на почти 2,3%, до 112,34 доллара за баррель.

Майские контракты на нефть Brent на ICE Futures Europe подешевели на 2,57 доллара, или на 2,1%, до 119,03 доллара за баррель. В среду котировки Brent и WTI выросли более чем на 5% и достигли максимумов с 8 марта.

Апрельские фьючерсы на бензин снизились в цене на 1,4%, до 3,39 доллара за галлон, а апрельские фьючерсы на печное топливо подорожали на 0,9% до 4,153 доллара за галлон.

Апрельские контракты на природный газ подорожали примерно на 3,2% до 5,401 доллара за млн БТЕ.

РЫНОЧНЫЕ ДРАЙВЕРЫ

В четверг президент США Джо Байден принял участие во внеочередном саммите стран НАТО в Брюсселе. Участники обсуждали российскую военную операцию на Украине, начатую 24 февраля.

Котировки нефти снизились, поскольку на рынке ожидают, что НАТО в ближайшее время не будет вводить санкции против российского энергетического сектора, отметил Эдвард Мойя, старший рыночный аналитик OANDA.

“Члены НАТО не станут прямо сейчас избавляться от козыря, который впоследствии можно использовать для усиления давления на Россию", — сказал Мойя.

Администрация США объявила о введении дополнительных санкций в отношении 48 крупных российских оборонных госкомпаний, производящих оружие, используемое в ходе военной спецоперации на Украине.

Ранее США уже ввели запрет на ввоз российской нефти, а Великобритания собирается постепенно свести поставки нефти из России к нулю к концу года. Между тем европейские страны по-прежнему не пришли к общему мнению.

Опасения относительно утраты предложения нефти из России способствуют волатильности на рынке. Ранее в этом месяце котировки подскочили к почти 14-летнему максимуму, затем снова упали ниже 100 долларов за баррель, а теперь снова растут.

“Многие страны ЕС… по-прежнему не демонстрируют особенного желания вводить санкции на столь необходимые поставки российских энергоносителей”, – отмечает Брайан Стайнкэмп, товарно-сырьевой аналитик Schneider Electric. При этом "крупнейший нефтеперерабатывающие компании Японии на этой неделе обязались присоединиться к компаниям (других регионов) мира по выходу из нефтяных сделок с Россией", добавляет он.

По словам аналитиков, разговоры о прогрессе в ходе переговоров по иранскому ядерному соглашению, которое позволит возобновить экспорт нефти из исламской республики, могут оказать некоторое давление на котировки.

В Китае продолжается самая крупная вспышка коронавируса с начала пандемии. Здесь вновь вводятся локдауны, что оказывает прямое влияние на промышленный спрос на нефтепродукты, добавляет Стайнкэмп.

ДАННЫЕ ПО ЗАПАСАМ

В четверг Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США сообщило о падении запасов в подземных хранилищах газа на неделе 12-18 марта на 51 млрд кубических футов. Аналитики, опрошенные, S&P Global Commodity Insights, ожидали падения запасов на 62 млрд кубических футов.

В среду EIA сообщило о снижении коммерческих запасов нефти в США на прошлой неделе на 2,5 млн баррелей. Резервы бензина и дистиллятов также сократились.

— Авторы Myra P. Saefong, William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

— Перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ