БЕРЛИН, 25 мар — ПРАЙМ. Германия за последний месяц снизила зависимость от поставок энергоносителей из РФ, в том числе в нефти доля российских поставок снизилась до 25% с 35%, а к лету доля снизится вдвое, заявил министр экономики страны Роберт Хабек. ЕС и США объединят усилия для ухода от российского газа

"Зависимость от угля из России была снижена в договорах о поставках с 50% до 25%, по нефти с 35% до 25% и по газу с 50% до 40%. В последние четыре недели многое случилось, есть контракты, которые были заявлены или наоборот не продлены, заключены с новыми поставщиками, я искренне благодарю фирмы, которые это сделали", — заявил он на пресс-конференции в пятницу.

Он также отметил, что это только промежуточные цели. "Мы находится в регулярном контакте с фирмами, поэтому я думаю, что в начале лета зависимость от угля из России будет масштабно снижена, а к концу лета, к осени мы сможем отказаться от российского угля. В нефти я ожидаю снижения вдвое — сейчас у нас снижение с 35% до 25%, то есть примерно на треть, — к лету", — добавил Хабек.

Накануне Хабек, выступая в немецком бундестаге, также говорил, что Германия все еще не в состоянии немедленно ввести эмбарго на уголь, нефть и газ из России, однако первый шаг вперед к этой задаче уже сделан, и он поблагодарил немецкие компании, которые уже сейчас участвуют в том, чтобы "пошагово реализовать эмбарго".