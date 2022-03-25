МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), столкнувшийся со сложностями в отгрузках вследствие поломок причалов, прекратил прием нефти по трубопроводу в пятницу утром из-за заполненности резервуаров, а также завершил обследование еще одного выносного причального устройства (ВПУ), передаёт агентство Блумберг со ссылкой на источник.

В компании информацию о работе нефтепровода не комментируют, но подтвердили, что обследование последнего выносного причала завершено. Еще два по-прежнему остаются выведенными из эксплуатации.

КТК после сильного шторма в Черном море временно вывел из эксплуатации два из трёх существующих выносных причальных устройств (ВПУ). Глава компании Николай Горбань заявил в среду, что танкерные отгрузки нефти в связи с ремонтом полностью остановлены, а приём нефти по трубопроводу идет на сниженных режимах. При этом, по его словам, резервуарный парк консорциума почти заполнен: места хватит до вечера четверга. А ремонт причалов может продлиться до двух месяцев.

По итогам прошлого года КТК отгрузил через свой морской терминал в Черном море 60,7 миллиона тонн нефти. Большую часть поставили грузоотправители из Казахстана — 53 миллиона тонн; еще 7,7 миллиона тонн поступило с территории России. Пропускная способность нефтепровода КТК на данный момент составляет 67 миллионов тонн нефти в год, а к 2023 году должна превысить 80 миллионов.

Нефтепроводная система КТК — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается через морской терминал. Среди крупнейших акционеров компании — РФ (через "Транснефть" и " КТК Компани"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil.