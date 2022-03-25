МИД предупредил о колоссальных последствиях отказа от российской нефти
ОТКАЗ ОТ РОССИЙСКИХ НЕФТИ И ГАЗА ПОВЛЕКУТ КОЛОССАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ И МИРОВОЙ ЭКОНОМИК — МИД РФ
https://1prime.ru/oil/20220325/836497991.html
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ОТКАЗ ОТ РОССИЙСКИХ НЕФТИ И ГАЗА ПОВЛЕКУТ КОЛОССАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ И МИРОВОЙ ЭКОНОМИК — МИД РФ
https://1prime.ru/oil/20220325/836497991.html
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