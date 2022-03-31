МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ завершилось, альянсу рекомендовано в мае увеличить добычу на плановые 432 тысячи баррелей в сутки, сообщили РИА Новости два источника в делегациях. ОПЕК+ исключил данные МЭА из расчетов

"Заседание завершилось. Согласованная рекомендация — рост на 432 тысячи баррелей в сутки", — сказал один собеседник агентства.

Другой источник подтвердил, что рост в мае должен составить примерно 430 тысяч баррелей в сутки. Он отметил, что министр энергетики Саудовской Аравии в прошлом году пояснял, что такое ускорение в мае 2022 года (в предыдущие месяцы добыча увеличивалась по 400 тысяч баррелей в сутки) связано с корректировкой базы отсчета и целью альянса выйти из ограничений по добыче к сентябрю.

Теперь окончательное решение должны принять главы всех делегаций ОПЕК+, заседание которых уже началось.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Условия соглашения неоднократно корректировались, а с августа 2021 года альянс ежемесячно увеличивал производство на 400 тысяч баррелей в сутки. На март ограничения ОПЕК+ составляют 2,56 миллиона баррелей в сутки, на апрель — 2,16 миллиона.

Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки. При этом с мая 2022 года согласовано повышение базы сокращения добычи нефти для России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Кувейта. Для России и Саудовской Аравии она поднимется до 11,5 миллиона баррелей в сутки.