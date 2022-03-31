МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. ОПЕК+ исключил данные Международного энергетического агентства (МЭА) из своих расчетов по нефтяной сделке, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy, говорится в отчете техкомитета альянса, имеющемся в распоряжении РИА Новости. Комитет ОПЕК+ рекомендовал странам альянса увеличить добычу

"Техкомитет заменил, с немедленным вступлением в силу, МЭА на Wood Mackenzie и Rystad Energy в качестве вторичных источников информации (независимых, используемых в расчетах по сделке ОПЕК+ — ред.)", — сообщается в отчете по итогам заседания техкомитета, которое состоялось в среду.

Информация МЭА по сделке ОПЕК+ неоднократно показывала сильные расхождения с данными, которые в итоге предоставлял сам альянс или отдельные участники сделки.

Минэнерго РФ ранее подчеркивало, что методика подсчета показателей в рамках ОПЕК+ у стран соглашения основывается на широком диапазоне данных, а само ведомство для различных месторождений использует разные коэффициенты перевода. Поэтому оценки альянса и МЭА по выполнению сделки могут различаться.

Международное энергетическое агентство было создано в 1974 году в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Поводом к этому послужил нефтяной кризис 1973-1974 годов, в ходе которого ряд крупнейших арабских производителей объявили "нефтяное эмбарго". Сейчас в состав организации входит 31 страна. Главная цель МЭА — содействие обеспечению энергобезопасности в мире. Организация считается адвокатом интересов стран-потребителей нефти и других энергоресурсов.