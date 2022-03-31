МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ.ОПЕК+ считает, что рынок нефти сейчас сбалансирован, а текущая волатильность вызвана не фундаментальными факторами, а геополитикой, следует из коммюнике по итогам заседания членов альянса.
Страны ОПЕК+ на заседании согласовали рост добычи нефти альянса в мае на плановые 432 тысяч баррелей в сутки.
"Было отмечено, что сохраняющиеся фундаментальные показатели рынка нефти и консенсус относительно перспектив указывают на хорошо сбалансированный рынок, и что текущая волатильность вызвана не фундаментальными показателями, а продолжающимся геополитическими событиями", — отмечается в коммюнике.
https://1prime.ru/oil/20220331/836555478.html
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