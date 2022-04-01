ВАШИНГТОН, 1 апр — ПРАЙМ. США считают, что дефицит нефти на мировом рынке достигает около двух миллионов баррелей в день. Нехватка топлива может быть связана с перебоями поставок из России, заявил старший советник госдепа по энергетической безопасности Амос Хокстин. США намерены оказать "мощное влияние" на мировой рынок нефти

"Мы считаем — и не просто считаем, а видим физическое доказательство тому, что дефицит нефти на рынке сегодня составляет примерно 2 миллиона баррелей в день, если не больше", — сказал он телеканалу Bloomberg TV.

Хокстин отметил, что некоторые члены ОПЕК, вероятно, не видят этого дефицита, поскольку этот вопрос является для них "сложным".

Представитель госдепа добавил, что США считают не одобряют решение ОПЕК+ продолжать наращивать добычу нефти в условиях дефицита. "Президент (США Джо Байден — ред.) не просит других делать ту работу, которую должны выполнять мы. Это неправильно", — заявил он.