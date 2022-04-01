ВАШИНГТОН, 1 апр — ПРАЙМ. Свыше 30 стран согласились присоединиться к решению США высвободить нефть из своих стратегических резервов, это доставит на мировой рынок дополнительные "десятки миллионов баррелей", заявил в пятницу президент США Джо Байден. Блумберг прогнозирует рост доходов России от экспорта нефти и газа

"Сегодня утром более 30 стран со всего света собрались на экстренное заседание Международного энергетического агентства и согласились высвободить на рынок дополнительно десятки миллионов баррелей нефти", — сказал Байден, выступая в Белом доме.

По его словам, таким образом десятки стран по всему миру выступили против "использования Россией энергоресурсов" в качестве оружия в отношении других стран.

Накануне Байден объявил о решении высвободить из стратегического резерва страны по одному миллиону баррелей в день в течение полугода в целях стабилизации рынка нефти и снижения волатильности цен. Ожидается, что эти объемы поступят на рынок с мая по октябрь текущего года. Кроме того, другие члены МЭА могут направить еще 30-50 миллионов баррелей на рынок.

Помимо этого, Байден в своем выступлении потребовал от американских нефтедобытчиков активнее наращивать объемы добычи нефти. Лидер США упрекнул их за то, что более 9 тысяч лицензий на бурение, выданных компаниям, не задействованы, и пригрозил ввести штрафы за простой этих разрешений.