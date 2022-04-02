Ирак заработал рекордную сумму на экспорте нефти в марте
Доходы Ирака от экспорта нефти в марте достигли максимальных с 1972 года 11 миллиардов долларов
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КАИР, 2 апр — ПРАЙМ. Экспорт иракской нефти в марте принес стране рекордную за 50 лет сумму — 11 миллиардов долларов США, объем нефтедобычи превысил 100 миллионов баррелей, сообщила пресс-служба министерства нефти Ирака в субботу.
"Совокупный объем экспорта сырой нефти в марте составил 100 миллионов 563 тысячи 999 баррелей, доходы — 11,07 миллиарда долларов, что является крупнейшей суммой, полученной с 1972 года", — указано в релизе.
Суточный объем экспорта за отчетный период составил 3,244 миллиона баррелей при средней стоимости барреля нефти 110 долларов.
По данным миннефти, Ирак в феврале достиг максимального за последние два года объема экспорта, составившего 3,314 миллиона баррелей в сутки. При этом за февраль Ирак получил максимальный с 2014 года доход от экспорта в размере 8,54 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/oil/20220402/836570951.html
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