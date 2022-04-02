КАИР, 2 апр — ПРАЙМ. Экспорт иракской нефти в марте принес стране рекордную за 50 лет сумму — 11 миллиардов долларов США, объем нефтедобычи превысил 100 миллионов баррелей, сообщила пресс-служба министерства нефти Ирака в субботу. США намерены оказать "мощное влияние" на мировой рынок нефти

"Совокупный объем экспорта сырой нефти в марте составил 100 миллионов 563 тысячи 999 баррелей, доходы — 11,07 миллиарда долларов, что является крупнейшей суммой, полученной с 1972 года", — указано в релизе.

Суточный объем экспорта за отчетный период составил 3,244 миллиона баррелей при средней стоимости барреля нефти 110 долларов.

По данным миннефти, Ирак в феврале достиг максимального за последние два года объема экспорта, составившего 3,314 миллиона баррелей в сутки. При этом за февраль Ирак получил максимальный с 2014 года доход от экспорта в размере 8,54 миллиарда долларов.