БАКУ, 2 апр — ПРАЙМ. Азербайджан намерен увеличить экспорт газа в Италию в 2022 году, заявил президент страны Ильхам Алиев в ходе встречи с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. Премьер Польши назвал шантажом требование платить за газ в рублях

Алиев отметил, что Баку стал важным поставщиком "голубого топлива" в эту южноевропейскую страну после завершения проекта "Южный газовый коридор" и занимает 3 место по объемам поставок.

"Если есть потенциал для продвижения вперед, конечно, мы это сделаем", — передает его слова пресс-служба.

Президент отметил, что в 2021 году Азербайджан уже поставил в Италию 7 миллиардов кубометров газа и намерен нарастить этот показатель в текущем году.