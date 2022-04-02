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Азербайджан увеличит поставки газа в Италию
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Азербайджан намерен увеличить экспорт газа в Италию в 2022 году, заявил президент страны Ильхам Алиев в ходе встречи с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. Алиев... ПРАЙМ, 02.04.2022
нефть, энергетика, новости, азербайджан, италия, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БАКУ, 2 апр — ПРАЙМ. Азербайджан намерен увеличить экспорт газа в Италию в 2022 году, заявил президент страны Ильхам Алиев в ходе встречи с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.
Алиев отметил, что Баку стал важным поставщиком "голубого топлива" в эту южноевропейскую страну после завершения проекта "Южный газовый коридор" и занимает 3 место по объемам поставок.
"Если есть потенциал для продвижения вперед, конечно, мы это сделаем", — передает его слова пресс-служба.
Президент отметил, что в 2021 году Азербайджан уже поставил в Италию 7 миллиардов кубометров газа и намерен нарастить этот показатель в текущем году.