МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в среднем на 3% на ожиданиях влияния на рынок вероятного ужесточения антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.21 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 2,73%, до 107,28 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 3,37%, до 102,62 доллара.

В первую половину дня цены на нефть слабо колебались из-за неопределенности вокруг перспектив баланса спроса и предложения. Но к вечеру инвесторы переключили свое внимание на перспективы ужесточения антироссийских санкций, что может повлиять на цены на нефть.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил за введение нового пакета санкций, отметив, что они могут касаться ограничений на импорт нефти из РФ.

Однако аналитики полагают, что ЕС вряд ли станет полностью отказываться от российских энергоносителей.

"Евросоюз все же вряд ли запретит импорт российской нефти и газа, потому что найти альтернативные поставки, в частности последнего, в кратчайшие сроки не удастся, а значит, такой шаг будет иметь серьезные экономические последствия", — отметил аналитик Commerzbank Карстен Фрич (Carsten Fritsch), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.