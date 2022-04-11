МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Страны Евросоюза не спешат вслед за США и некоторыми другими государствами полностью отказываться от российской нефти. По мнению экспертов, снижения поставок из России ожидаемы, но, прогнозируют они, рост цен будет сдержан выводом Вашингтона и союзниками сырья из стратегических резервов, пишет Forbes. СМИ: Европа отказалась поставлять в Россию оборудование для СПГ

Игроки ЕС не смогли прийти к введению эмбарго на российскую нефть: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 5 апреля заявила, что Евросоюз "работает над дополнительными санкциями, в том числе в отношении импорта нефти".

Но даже в последнем, утвержденном в пятницу последнем пакете санкций против России содержится запрет для судов под российским флагом заходить в порты Европы. Однако пока для перевозок энергоносителей — в том числе нефти — сделано исключение.

Президент Франции Макрон в свою очередь говорил на прошлой неделе, что выступит с поддержкой эмбарго на импорт нефти и угля из РФ. Уголь попал под запрет, но он вступит в силу только в августе, когда, теоретически, покупатели смогут подготовиться к новому отопительному сезону.