МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером падают на 4% на опасениях за спрос в свете ухудшения эпидемиологической обстановки в Китае, свидетельствуют данные торгов. Золото продолжает дорожать на инфляционных рисках

По состоянию на 17.40 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 4,14% — до 98,52 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 4,19%, до 94,14 доллара.

В ходе торгов падение цен на нефть ускорялось до 5%. Стоимость барреля Brent опускалась ниже 98 долларов впервые с 16 марта, а WTI — ниже 93 долларов впервые с 21 февраля.

Негатив на рынке вызван ростом заболеваемости коронавирусом в Китае. Ограничительные меры могут ударить по спросу на нефть, так как Китай является крупнейшим импортером этого сырья.

При этом ряд стран высвобождают нефть из стратегических запасов. На этом фоне инвесторы опасаются переизбытка сырья на рынке.

Южная Корея решила высвободить еще 7,23 миллиона баррелей стратегических запасов нефти, Япония — 15 миллионов баррелей. США ранее объявили, что будут высвобождать из стратегического резерва по 1 миллиону баррелей в день в течение полугода. Другие члены МЭА могут направить на рынок еще 30-50 миллионов баррелей.