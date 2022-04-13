МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Импорт нефти в США из России за неделю, завершившуюся 8 апреля, остался на нуле, следует из данных американского минэнерго.
Показатель остается на нулевом уровне вторую неделю подряд. За неделю по 25 марта импорт США из России составил 100 тысяч баррелей в сутки.
США 8 марта объявили о введении запрета на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Однако на той неделе импорт нефти продолжился, хоть и упал в 4 раза к предыдущей неделе. Затем импорт продолжался еще четыре недели.
Как разъяснил минфин США, американские компании должны завершить сделки по импорту российской нефти до 22 апреля.
Крупнейшим импортером нефти в США остается Канада — за неделю по 8 апреля она поставляла 3,153 миллиона баррелей в сутки. Затем идут Мексика и Саудовская Аравия с 763 и 328 тысячами баррелей в сутки.
https://1prime.ru/oil/20220413/836660730.html
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