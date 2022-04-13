МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Импорт нефти в США из России за неделю, завершившуюся 8 апреля, остался на нуле, следует из данных американского минэнерго. Рост цен на нефть ускорился после публикации данных минэнерго США

Показатель остается на нулевом уровне вторую неделю подряд. За неделю по 25 марта импорт США из России составил 100 тысяч баррелей в сутки.

США 8 марта объявили о введении запрета на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Однако на той неделе импорт нефти продолжился, хоть и упал в 4 раза к предыдущей неделе. Затем импорт продолжался еще четыре недели.

Как разъяснил минфин США, американские компании должны завершить сделки по импорту российской нефти до 22 апреля.

Крупнейшим импортером нефти в США остается Канада — за неделю по 8 апреля она поставляла 3,153 миллиона баррелей в сутки. Затем идут Мексика и Саудовская Аравия с 763 и 328 тысячами баррелей в сутки.