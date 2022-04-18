КАИР, 18 апр — ПРАЙМ. Ливийская Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) в понедельник объявила о приостановке работы на крупнейшем в стране месторождении Шарара. Катар и Южная Корея обсудили сотрудничество в энергетике

Ранее в понедельник корпорация объявила форс-мажор в нефтеналивном порту Зувейтина, а также всех месторождениях и производственных объектах, связанных с этим портом. По словам главы NOC Мустафы Саналлы, приостановка деятельности нефтеналивного порта вызвана политическими причинами.

"Абсурдные действия, ставшие новым витком продолжающегося в стране конфликта. Группа лиц оказала давление на эксплуатантов месторождения Шарара вынудив их приостановить работу, что сделало невозможным выполнение корпорацией своих контрактных обязательств. В связи с этим NOC вынуждена объявить форс-мажор на месторождении Шарара", — говорится в заявлении компании.

В воскресенье NOC объявила о приостановке добычи на одном из крупнейших в стране нефтяных месторождений Эль-Филь. Согласно релизу компании, причиной к приостановке деятельности послужило "проникновение на нефтяной объект группы лиц и попытка прекращения добычи на месторождении".

По данным ряда ливийских СМИ, проникшие на объекты NOC протестующие требуют от главы Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдельхамида Дбейбы передать власть недавно избранному парламентом главе нового ливийского кабмина Фатхи Башаге.