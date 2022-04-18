МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Путин провел телефонные переговоры с главой Алжира Абдельмаджидом Теббуном, сообщила пресс-служба Кремля. Британские власти уличили в тайном финансировании компаний в России

Лидеры двух стран подтвердили намерение продолжать сотрудничество в формате ОПЕК+, а также в рамках форума стран-экспортеров газа. Стороны также констатировали стабильное развитие дружественных связей.

Отмечается, что координация России и Алжира будет направлена на обеспечение стабильности на глобальных энергорынках.