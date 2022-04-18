Россия и Алжир намерены продолжать координацию в формате ОПЕК+
Главы России и Ливии подтвердили намерение продолжать сотрудничество в формате ОПЕК+
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МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Путин провел телефонные переговоры с главой Алжира Абдельмаджидом Теббуном, сообщила пресс-служба Кремля.
Лидеры двух стран подтвердили намерение продолжать сотрудничество в формате ОПЕК+, а также в рамках форума стран-экспортеров газа. Стороны также констатировали стабильное развитие дружественных связей.
Отмечается, что координация России и Алжира будет направлена на обеспечение стабильности на глобальных энергорынках.
https://1prime.ru/oil/20220418/836692702.html
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