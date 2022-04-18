МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть умеренно растут в понедельник вечером, в то время как инвесторы обратили внимание на новости из Ливии, которые поддержали ожидания ограничения предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.10 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,83%, до 112,63 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,45%, до 106,86 доллара.

Ранее ливийская Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) объявила о приостановке работы на крупнейшем в стране месторождении — Шараре.

Аналитик по сырьевым товарам Schneider Electric Робби Фрейзер (Robbie Fraser), чье мнение приводит газета Wall Street Journal, отмечает, что долгосрочный дефицит предложения сокращает запасы и создает "бычьи" настроения на рынке.

"Эти условия еще сильнее усилились в связи с ближайшими проблемами, последней из которых стала остановка крупнейшего нефтяного месторождения в Ливии", — отметил аналитик.